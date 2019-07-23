جعجع: لوقف الأعمال البربرية بحق شعب سوريا وهدم منازل فلسطينيين يعيد عملية السلام للوراء

أعلن رئيس "حزب القوات اللبنانية" ​سمير جعجع​، "أنّني أستنكر بشدّة المجزرة المروّعة في ​معرة النعمان​ الّتي ذهب ضحيّتها عشرات المدنيّين من أطفال ونساء في سوق شعبي، وكأنّ المطلوب إفراغ ​سوريا​ من سكانها تنفيذًا للمآرب المرسومة".

وناشد في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، الدول الدائمة العضوية في ​مجلس الأمن​ والضمير العالمي "التدخّل السريع لوقف هذه الأعمال البربريّة بحقّ ​الشعب السوري​".

وشدّد جعجع على "أنّني أشجب هدم منازل فلسطينيين في منطقة صور باهر جنوبي ​القدس الشرقية​، لأنّ بهذه الطريقة تتراجع عمليّة السلام سنوات ضوئية الى الوراء، الأمر الذي ليس من مصلحة أحد؛ ولذلك يجب وقف هذه الأعمال فورًا".