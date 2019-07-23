أعلن رئيس "حزب القوات اللبنانية" سمير جعجع، "أنّني أستنكر بشدّة المجزرة المروّعة في معرة النعمان الّتي ذهب ضحيّتها عشرات المدنيّين من أطفال ونساء في سوق شعبي، وكأنّ المطلوب إفراغ سوريا من سكانها تنفيذًا للمآرب المرسومة".
وناشد في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن والضمير العالمي "التدخّل السريع لوقف هذه الأعمال البربريّة بحقّ الشعب السوري".
وشدّد جعجع على "أنّني أشجب هدم منازل فلسطينيين في منطقة صور باهر جنوبي القدس الشرقية، لأنّ بهذه الطريقة تتراجع عمليّة السلام سنوات ضوئية الى الوراء، الأمر الذي ليس من مصلحة أحد؛ ولذلك يجب وقف هذه الأعمال فورًا".
كانت هذه تفاصيل خبر جعجع: لوقف الأعمال البربرية بحق شعب سوريا وهدم منازل فلسطينيين يعيد عملية السلام للوراء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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