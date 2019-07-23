سلامة: موازنة 2019 بداية جيدة والوضع الاقتصادي يتجه نحو الأفضل ووضع الليرة مستقر

أكّد حاكم "​مصرف لبنان​" ​رياض سلامة​، في تصريح تلفزيوني، أنّ "موازنة عام 2019 بداية جيّدة و​الوضع الاقتصادي​ يتّجه نحو الأفضل، والأنظار تتّجه نحو موازنة 2020، ووضع الليرة مستقر".

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