طهران تبعث برسالة للندن قبيل تعيين رئيس الوزراء الجديد

دبي - بواسطة محمد فارس قبيل تحديد اسم رئيس الحكومة الجديدة في المملكة المتحدة، بعث وزير الخارجية الإيراني يبعث من نيكاراغوا برسالة إلى بوريس جونسون المرشح الأوفر حظا لخلافة تيريزا ماي بشأن احتدام الصراع بين البلدين حول ناقلات النفط. © citna Provided by Deutsche Welle

في تصريح توجّه فيه إلى بوريس جونسون الأوفر حظا على ما يبدو لتولي رئاسة الحكومة البريطانية، قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إن إيران "لا تريد المواجهة" مع بريطانيا في قضية الناقلتين النفطيتين. وأضاف أمام الصحافيين في ماناغوا عاصمة نيكاراغوا حيث يجري زيارة رسمية "من الأهمية بمكان أن يدرك بوريس جونسون لدى دخوله 10 دواننغ ستريت (مقر رئاسة الحكومة البريطانية) أن إيران لا تسعى للمواجهة، وأنها تريد (إقامة) علاقات طبيعية مبنية على الاحترام المتبادل".

ويأتي ذلك ردّا على سؤال حول ما إذا كانت هناك رسالة يريد توجيهها إلى جونسون المرجح تسميته اليوم الثلاثاء (23 يوليو/ تموز 2019) رئيسا جديدا لحزب المحافظين ليخلف رئيسة الوزراء المستقيلة تيريزا ماي الأربعاء.

انقر للتوسيع إعادة تشغيل الفيديو التالي تغريدة ترامب تثير ردود غاضبة من عضوات بالكونغرس تغريدة ترامب تثير ردود غاضبة من عضوات بالكونغرس dw.com

متلازمة القولون المتهيج: الأسباب والعلاج متلازمة القولون المتهيج: الأسباب والعلاج dw.com

فرقة عسكرية ألمانية فرنسية دليل على انتهاء عداء الماضي فرقة عسكرية ألمانية فرنسية دليل على انتهاء عداء الماضي dw.com 1 إلغاء الإعدادات إيقاف HD HQ SD LO مسائيةDW : أزمة الناقلات..هل تتجه لندن وطهران نحو المزيد من التصعيد؟ dw.com مشاركة مشاركة تغريدة مشاركة بريد إلكتروني التالي في المشاهدة التالي

وكانت بريطانيا طالبت ايران بإطلاق سراح ناقلة نفط بريطانية احتجزتها في الخليج الجمعة، بعد أسبوعين من احتجاز السلطات البريطانية لناقلة إيرانية قبالة جبل طارق.

شاهد الفيديو: ظريف يؤكد أن إيران "لا تريد المواجهة" في قضية الناقلة النفطية - من AFP

Advertisements

انقر للتوسيع إعادة تشغيل الفيديو التالي ناسا تحتفل بالذكرى الخمسين على "الوثبة العملاقة للبشرية" إلى القمر إحتفلت وكالة الفضاء الأميركية ناسا بالذكرى ال 50 على "الوثبة العملاقة للبشرية" إلى القمر بمشاركة الفرقة الأميركية "ووك ذا مون". AFP

تظاهرة جديدة في هونغ كونغ ضد الحكومة للأسبوع السابع على التوالي تشهد هونغ كونغ للأسبوع السابع على التوالي تظاهرة مناهضة للحكومة تنديداً بالضربات التي توجهها بكين للحريات في هذه المستعمرة البريطانية السابقة. AFP

اكثر من ألف إطفائي يكافحون حرائق بوسط البرتغال يكافح أكثر من ألف رجل إطفاء حرائق أسفرت عن إصابة ثمانية أشخاص بجروح في منطقة جبلية في وسط البرتغال حيث سقط اكثر من مئة قتيل العام 2017 في حرائق. AFP 1 إلغاء الإعدادات إيقاف HD HQ SD LO ظريف يؤكد أن إيران "لا تريد المواجهة" في قضية الناقلة النفطية AFP مشاركة مشاركة تغريدة مشاركة بريد إلكتروني التالي في المشاهدة التالي

وادعى ظريف أن الخطوة التي أقدمت عليها بريطانيا من تدبير الولايات المتحدة التي وصف رئيسها دونالد ترامب الاثنين الجمهورية الاسلامية بأنها "دولة الإرهاب" الأولى في العالم.

وفي نهاية الأسبوع الماضي قال وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت، الذي ينافس جونسون على منصب رئيس وزراء بريطانيا، إن لندن تريد "خفض تصعيد" التوتر مع إيران، لكنه أصر على أن الناقلة الايرانية "غريس 1" التي احتجزتها بلاده كانت تنقل نفطا الى سوريا في خرق لعقوبات الاتحاد الأوروبي.

واعتبر ظريف إن هذه المزاعم "لا أساس لها"، واتهم البريطانيين بالتصرف بطريقة "أكثر قدسية من البابا" في تطبيق اجراءات "لن يقوم بها الاتحاد الأوروبي نفسه". وقال "الكل يدرك أن بدء نزاع قد يكون سهلا، لكن إنهاءه سيكون مستحيلا".

إنضم الآن لخدمة أخبار واتساب المجانية للحصول على أخبار يومية جديدة. أرسل "اشتراك" من خلال تطبيق الواتساب

من مصر على 00201025198165

من السعودية على 00966532159578

من الخليج وبلاد الشام على 00971504893881

تأكد من حفظ الرقم في جهات الاتصال الخاصة بك لتفعيل الخدمة

و.ب/ح.ز (أ ف ب، د ب أ)