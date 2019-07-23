محمد اسماعيل - القاهرة - طوكيو- (د ب ا):
تقدمت الحكومة اليابانية باحتجاجات لدى كل من كوريا الجنوبية وروسيا عبر القنوات الدبلوماسية، على خلفية إطلاق سول لطلقات تحذيرية بسبب ما وصفته بانتهاك طائرة روسية لمجالها الجوي.
وقالت هيئة الاذاعة والتلفزيون اليابانية إن السلطات اليابانية أخبرت كوريا الجنوبية اليوم الثلاثاء إنه من غير المقبول أن تطلق مقاتلات كورية جنوبية طلقات تحذيرية فوق جزر تاكيشيما.
وكانت سول قد قالت إن الطائرة الروسية قد دخلت المجال الجوى للبلاد بالقرب من جزر دوكدو قبالة الساحل الشرقي للبلاد.
وتدعي اليابان أيضا ملكيتها للجزر وتطلق عليها جزر تاكيشيما.
كانت هذه تفاصيل خبر اليابان تقدم احتجاجات رسمية لسول وموسكو على خلفية إطلاق طلقات تحذيرية لطائرة روسية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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