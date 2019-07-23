روسيا تنتقد "المناورات الكورية الجنوبية غير الاحترافية"

محمد اسماعيل - القاهرة - سول- (د ب أ):

انتهكت طائرة حربية روسية المجال الجوي لكوريا الجنوبية، اليوم الثلاثاء، مما دفع القوات الجوية إلى إطلاق طلقات تحذيرية، حيث أثار ذلك رد فعل غاضب من جانب موسكو.

ونقلت وكالة تاس الروسية للأنباء عن وزارة الدفاع الروسية القول في بيان إن مقاتلات كورية جنوبية من طراز اف- 16 " أجرت مناورات غير احترافية، وقامت بالمرور في مسار الطائرة الروسية مما عرضها للخطر ".

وقالت الوزارة إن قائدي المقاتلات " لم يتواصلوا مع " قاذفات القنابل الاستراتيجية تو -95 ام اس، التي كانت تحلق" فوق مياه بحر اليابان المحايدة".

وكان مسؤولون عسكريون كوريون جنوبيون قد صرحوا في وقت سابق من اليوم بأن عددا من قاذفات القنابل والطائرات الروسية والصينية دخلت ما يطلق عليه منطقة التعريف للدفاع الجوي الكوري الجنوبية بدون إبلاغ السلطات.

وكانت الطائرة العسكرية الروسية قد دخلت المجال الجوى لكوريا الجنوبية بالقرب من جزر دوكدو قبالة الساحل الشرقي للبلاد، وفقا لمتحدث باسم وزارة الدفاع في سول.

Advertisements

وتدعي اليابان أيضا ملكيتها للجزر وتطلق عليها جزر تاكيشيما.

ويشار إلى أنه لم يسبق لطائرة حربية روسية انتهاك المجال الجوي لكوريا الجنوبية.

وتقدم مكتب الرئيس الكوري الجنوبي مون جاي ان بشكوى رسمية لدى روسيا على خلفية هذه الواقعة، بحسب ما ذكرته يونهاب.

ولم يتضح ما إذا كانت الطائرات الروسية والصينية كانت تشارك في تدريبات مشتركة.

وقالت سول إنها استدعت ممثلين من سفارتي روسيا والصين للتقديم بشكوى رسمية .