مصر للطيران تحتفل بإطلاق أول وأطول رحلة طيران بالوقود الحيوي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (د ب أ):
احتفلت شركة مصر للطيران، اليوم الثلاثاء، مع شركة بوينج الأمريكية بإطلاق أول وأطول رحلة طيران بالوقود الحيوي باستخدام طائرتها الجديدة من طراز "بوينج 787 "، والتي تعد الخامسة والأخيرة من طائرات الأحلام ضمن صفقة تضم 45 طائرة متنوعة .
وقالت مصر للطيران ، في بيان إعلامي أصدرته اليوم ، إنها احتفلت بمدينة سياتل الأمريكية باستلام الطائرة الخامسة من طراز B787-9Dreamliner والتى سيتم تشغليها لأول مرة باستخدام الوقود الحيوي، حيث تعد هذه الرحلة أطول رحلة طيران في تاريخ الطيران المدني المصري .
ووفق البيان ، شارك في الحفل عدد من الشركات الرائدة في صناعة النقل الجوي وهى بوينج، وآيركاب، ورولزرويس، وشركة اپيك إحدى الشركات المتخصصة في تصنيع الوقود الحيوي .
وحسب البيان ، من المقرر أن تغادر هذه الرحلة رقم MS3330 صباح اليوم بالتوقيت المحلي من مركز تسليم الطائرات بمقر مصنع ايفيريت بسياتل لتصل مطار القاهرة الدولي غدا الأربعاء.
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