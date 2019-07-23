رسميًا.. التعليم العالي تعلن موعد اختبارات القدرات للشهادات المعادلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- داليا شبل:

أعلنت وزارة التعليم العالي، بدء اختبارات القدرات لطلاب الشهادات المعادلة (العربية والأجنبية) والطلاب الوافدين لهذا العام 2019 للراغبين في الالتحاق بالكليات التي يشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات المؤهلة لهذه الكليات، غدا الأربعاء.

وقالت الوزارة، في بيان اليوم الثلاثاء، إنها أتاحت الفرصة أمام الطلاب لتسجيل اختبارات القدرات إلكترونيا عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني على الإنترنت www.tansik.egypt.gov.eg

وتابعت التعليم العالي: "للتسجيل يدخل الطالب رقم الدخول والرقم السري الذي يتسلمه من مكتب التنسيق عند صرف أوراق ودليل القبول، على أن يتم إجراء هذه الاختبارات في الأماكن والمواعيد المحددة على النحو التالي:

اليوم التاريخ نوع اختبار القدرات مكان أداء الاختبار

السبت 27/7/2019 التربية النوعية موسيقية شعبة التربية الموسيقية بكليات التربية كلية التربية النوعية بالدقي ج . القاهرة

الأحد 28/7/2019 التربية النوعية(فنية) شعبة التربية الفنية بكليات التربية

الاثنين 29/7/2019 التربية الفنية كلية التربية الفنية بالزمالك ج . حلوان

الثلاثاء 30/7/2019 التربية الموسيقية كلية التربية الموسيقية بالزمالك ج . حلوان

الأربعاء 31/7/2019 الفنون التطبيقية كلية الفنون التطبيقية بالجيزة ج . حلوان

الخميس 1/8/2019 رسم العمارة كلية الفنون الجميلة بالزمالك ج . حلوان

السبت 3/8/2019 رسم الفنون

الأحد 4/8/2019 الإعلام كليه الإعلام جامعه القاهرة

الاثنين 5/8/2019 التربية النوعية بالمنصورة شعبه (مسرح تربوي) لأبناء الدقهلية كليه التربية النوعية جامعه المنصورة

الثلاثاء 6/8/2019 التربية الرياضية للبنين كلية التربية الرياضية للبنين بالهرم ج . حلوان

التربية الرياضية للبنات كلية التربية الرياضية للبنات بالجزيرة ج . حلوان

وأضافت وزارة التعليم العالي، على الطلاب علي الطالب التوجه إلى مقر الكلية التي يرغب في أداء الاختبارات بها الساعة التاسعة صباحا ومعه المستندات الآتية:

1. صورة من استمارة النجاح

2. مستند تحقيق شخصية

3. عدد 4 صور شخصية