التجارة تصدر قراراً بتشكيل الجانب المصري في مجلس الأعمال السنغالي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- دينا خالد:

أصدرت وزارة التجارة والصناعة قراراً بتشكيل الجانب المصري في مجلس الأعمال المصري السنغالي برئاسة خالد الميقاتي، رئيس جمعية المصدرين المصريين، بحسب بيان من الوزارة اليوم الثلاثاء.

ونص القرار على أن تكون مدة عمل المجلس 3 سنوات من تاريخ نشره بالوقائع الرسمية، وتضمن في مادته الثانية أن يرفع رئيس الجانب المصري تقريراً دورياً نصف سنوي عن جهود ونشاط المجلس إلى وزير التجارة والصناعة متضمناً ما قام به المجلس من نشاط وما يراه من اقتراحات وخططه المستقبلية لتنمية المصالح المشتركة بين البلدين.

وأضاف القرار أن تقوم الجهات المصرية المعنية والسفارات المصرية بالخارج وكذا المكاتب التجارية بمعاونة المجلس في أداء مهامه وتيسير مباشرته لاختصاصاته وتزويده بما يطلبه من بيانات أو معلومات تتعلق بنشاط المجلس.

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ويأتي تشكيل الجانب المصري بالمجلس في إطار توجه الوزارة لتعزيز التعاون المشترك مع الجانب السنغالي على المستويين التجاري والاستثماري وتوسيع نطاق التعاون بين البلدين من مرحلة التعاون الثنائي إلى التعاون على مستوى القارة الأفريقية خاصةً في ظل ترأس مصر للاتحاد الأفريقي العام الجاري.

ويتضمن التشكيل الجديد عدد من الكفاءات والخبرات إلى جانب عنصر الشباب وبصفة خاصة في القطاعات التي تمثل الهيكل الأساسي للتعاون الاقتصادي والتجاري المشترك بين مصر والسنغال.

ويمثل مجلس الأعمال المصري السنغالي منصة مشتركة وفرصة مميزة لمجتمعي الأعمال بالبلدين لبحث سبل تعزيز التعاون في مختلف المجالات وخاصةً المجالات التجارية والاستثمارية.

ويشمل المجلس عضوية كلٍ من شرين حلمي، شركة فاركوبي العالمية، وعلاء الدين عمر، شركة الاسكندرية للأدوية، وماجد جورج، شركة ماميبا مصر لمستحضرات التجميل، وشريف الجبلي، رئيس لجنة افريقيا باتحاد الصناعات المصرية، ومحمود ممدوح العربي، شركة توشيبا العربي.