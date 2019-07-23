إصابة خمسة أشخاص بجروح في سقوط قذيفتين أطلقتا من سوريا على بلدة حدودية تركية

محمد اسماعيل - القاهرة - (أ ف ب):

أصيب خمسة أشخاص بجروح جراء إطلاق قذيفتين صاروخيتين من سوريا على بلدة حدودية تركية، وفق ما أعلنت وزارة الدفاع التركية الثلاثاء.

وسقطت إحدى القذيفتين على منزل ما أدى إلى إصابة خمسة أشخاص "بجروح طفيفة" في بلدة جيلان بنار بمحافظة شانلي اورفة مساء الإثنين، وفق بيان لمكتب والي المحافظة.

ونقل المصابون إلى المستشفى للعلاج، بحسب البيان.

وذكرت وسائل إعلام تركية بينها سي.إن.إن تورك، إن ستة أشخاص أصيبوا بجروح بينهم طفل، مضيفة أن مالك المنزل "في حالة حرجة".

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وردت القوات المسلحة التركية "ودمرت سبعة أهداف" داخل سوريا بحسب بيان لوزارة الدفاع.

ولم تتضح الجهة المسؤولة عن إطلاق القذائف من سوريا أو مصدر تلك القذائف.

وتسيطر وحدات حماية الشعب الكردية على مساحات من شمال شرق وشمال سوريا. وتعتبر أنقرة الوحدات فصيلا "إرهابيا" تابعا للمتمردين الأكراد داخل تركيا.

وعملت وحدات حماية الشعب عن كثب مع الولايات المتحدة في الحرب ضد تنظيم الدولة الإسلامية، ما أغضب تركيا.

وشنت تركيا عمليتين عسكريتين ضد تنظيم داعش ووحدات حماية الشعب في شمال سوريا، في 2016 و2018 على التوالي. وهددت مؤخرا بشن هجوم حدودي آخر ضد وحدات حماية الشعب.