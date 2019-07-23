مؤسسة إيرانية تنفذ مشروع ربط السكة الحديد مع العراق

أعلن مساعد وزير الطرق والتنمية الحضرية الإيراني خيرالله خادمي، اليوم الثلاثاء، أن العراق وافق على تولى مؤسسة "المستضعفين" الإيرانية مشروع مد سكك الحديد بين منطقة شلمجة جنوب غرب البلاد، مع محافظة البصرة العراقية.

نقلت وكالة أنباء "فارس"، اليوم، عن خادمي قوله إن مؤسسة المستضعفين ستمول وتنفذ المشروع، والعراق وافق على ذلك، مشيرًا إلى إيفاد وفد مكون من ثمانية أفراد للعراق الأسبوع

المقبل، لمعاينة موقع إنشاء خط السكة الحديد بين شلمجة والبصرة.

وأشار خادمي إلى وجود مصاعب لوجستية للمشروع، حيث يتعين نزع الألغام في المنطقة العراقية التي سيقام عليها المشروع، لكونها كانت منطقة حربية.

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كان خادمي قال في أول يوليو الجاري إن مذكرة تفاهم تم التوقيع عليها بين البلدين حول مشروع مد

خط سكك حديد شلمجة - البصرة، التي يبلغ طولها 32 كيلومترًا.

ونوه إلى استعداد الجانب الإيراني لمد الخط في الأراضي العراقية بانتظار منح الأراضي اللازمة لتشييد ورشة العمل، لافتًا إلى أن إيران تقبلت تكلفة إنجاز هذا المشروع بانتظار منح الجانب العراقي قطعة أرض للشركة الإيرانية المقاولة لتشييد ورشة العمل عليها.

كان الرئيس الإيراني حسن روحاني أكد في نوفمبر الماضي أن التبادل التجاري بين إيران والعراق سيصل إلى 20 مليار دولار عبر مزيد من التعاون بين البلدين في المستقبل القريب.