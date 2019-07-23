كوريا الجنوبية تطلق قذائف تحذيرية على طائرات روسية

قال مسؤولون بوزارة الدفاع الكوريةإنه تم إطلاق اليوم الثلاثاء مئات الطلقات التحذيرية على الطائرات العسكريةالروسية التي دخلت المجال الجوي لكوريا الحنوبية.

بينما نفت روسيا انتهاك أى

مجال جوي، واتهمت طياري كوريا الجنوبية بأنهم متهورون.

صرح وزير الخارجية الياباني، في مؤتمر صحفي له، أنه ليس من

حق كوريا الجنوبية أن ترد على ما فعلته روسيا وإنما من حق اليابان، حيث تم اختراق المجال الجوي التابع لها، وقدمت اليابان بعد ذلك احتجاجًا ضد كل من كوريا الجنوبية وروسيا بسبب الحادث.