اليابان تستبعد الاشتراك في تحالف بحري بالشرق الأوسط

أكد كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوجا، اليوم الثلاثاء، أن بلاده لا تدرس إرسال قوات الدفاع الذاتي إلى تحالف بحري اقترحته الولايات المتحدة الأمريكية في الشرق الأوسط.
ياتشي.
وذكرت صحيفة ( أساهي شيمبون) اليابانية عبر موقعها الإلكتروني أن مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون التقى أمس الاثنين وزير خارجية اليابان تارو كونو ونظيره الياباني شوتارو
وكان رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي قد قال أمس قبل اتخاذ قرار بشأن الانضمام إلى تحالف الولايات المتحدة، بأن اليابان ترغب في القيام بما ترى أنه دور فريد يتعين عليها القيام به في الحد من التوتر.
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