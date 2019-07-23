المبعوث الأمريكي إلى أفغانستان يستعد لزيارة كابول والدوحة

يستعد المبعوث الأمريكي الخاص للسلام في أفغانستان، زلماي خليل زاد، لزيارة كابول والدوحة لإجراء محادثات مع ممثلي الحكومة وحركة طالبان.
ونقلت وكالة أنباء "خاما برس" الأفغانية اليوم الثلاثاء عن وزارة الخارجية الأمريكية قولها في بيان لها: "يتوجه الممثل الخاص للمصالحة في أفغانستان، زلماي خليل زاد، إلى أفغانستان وقطر في الفترة من 22 من يوليو وحتى الأول من أغسطس، في إطار الجهد الشاملالمبذول من أجل تسهيل عملية السلام لإنهاء الصراع في أفغانستان".
وأضاف البيان: "سيتشاور الممثل الخاص خليل زاد في كابول - عن كثب - مع الحكومة الأفغانية، بشأن الخطوات التالية في عملية السلام، التي تشمل تحديد فريق تفاوض وطني يمكنه المشاركة في المفاوضات الأفغانية".
وأضافت وزارة الخارجية أن خليل زاد سوف يُشرك ممثلي
وأوضحت وزارة الخارجية أن خليل زاد سوف يستأنف المحادثات مع طالبان في الدوحة.
ويأتي ذلك في الوقت الذي انتهت فيه الجولة السابعة من محادثات السلام بين الولايات المتحدة وممثلي طالبان في الدوحة في وقت سابق من هذا الشهر.
ويجتمع مسئولون أمريكيون وآخرون من طالبان منذ منتصف العام الماضي، أملا في إيجاد حل سياسي للحرب المستمرة في أفغانستان منذ حوالي 18 عامًا.
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