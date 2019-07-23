عاجل-قوات التحالف تسقط طائرات مسيرة أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية باتجاه الأعيان المدنية في عسير

وأكد العقيد المالكي، أن المحاولات العدائية الفاشلة للمليشيا الحوثية لاستهدافها المدنيين والأعيان المدنية، تعكس صورة واضحة للنزعة الإرهابية لدى هذه المليشيا، في انتهاك واضح للقانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.
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