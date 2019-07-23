عاجل-قوات التحالف تسقط طائرات مسيرة أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية باتجاه الأعيان المدنية في عسير

صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن"، العقيد الركن تركي المالكي، أن قوات التحالف تمكنت صباح اليوم، من اعتراض وإسقاط طائرات بدون طيار (مسيّرة) أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه الأعيان المدنية والمدنيين بمنطقة عسير.

وأكد العقيد المالكي، أن المحاولات العدائية الفاشلة للمليشيا الحوثية لاستهدافها المدنيين والأعيان المدنية، تعكس صورة واضحة للنزعة الإرهابية لدى هذه المليشيا، في انتهاك واضح للقانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.