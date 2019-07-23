كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قائد البحرية الإيرانية: نمتلك طائرات مسيرة عابرة للقارات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال قائد القوات البحرية الإيرانية حسين خانزادي اليوم الثلاثاء، إن إيران تمتلك طائرات مسيرة عابرة للقارات، مشيرا إلى أن استخدامها مدرج على جدول أعمال الجيش الإيراني.

وأضاف خانزادي أن طهران ترصد كل البوارج، وبخاصة الأمريكية، من نقطة انطلاقها حتى دخولها المنطقة، فيما تعجز واشنطن عن رصد جميع القوات الإيرانية في مياه الخليج، متوعدا بـ"مباغتة العدو في أي حرب".

واعتبر أن منطقة الخليج آمنة وليست بحاجة إلى وجود قوات أجنبية، متهما أمريكا وبريطانيا بالعمل على زعزعة أمن مياه الخليج.

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وقال قائد البحرية الإيرانية، إن ناقلة النفط البريطانية انتهكت قوانين الملاحة البحرية عبر سيرها في الاتجاه المعاكس وإطفاء أجهزة التتبع في مضيق هرمز، مشيرا في المقابل إلى أن احتجاز ناقلة النفط الإيرانية قبالة جبل طارق "قرصنة بحرية من فعل دولة".

وختم خانزادي قائلا إن "زمن العربدة والعنجهية البريطانية في البحار قد ولى".

وكان الحرس الثوري الإيراني، احتجز يوم الجمعة الماضي، ناقلة النفط البريطانية "ستينا إمبرو" في مضيق هرمز، على خلفية احتجاز البحرية البريطانية لناقلة نفط إيراني بالقرب من جبل طارق، قالت إنها كانت متجهة إلى سوريا، ما تسبب برفع منسوب التوتر مع إيران.