كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فنزويلا تنشر فيديو يوثق انتهاك طائرة استطلاع أمريكية مجالها الجوي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نشرت القناة الرسمية الفنزويلية مقطع فيديو يوثق انتهاك طيران الاستطلاع الأمريكي للمجال الجوي الفنزويلي في 19 يوليو.

وكانت وزارة الدفاع الفنزويلية قد ذكرت في وقت سابق أن قيادة القوات الجوية اكتشفت طائرة كانت متجهة من شمال غرب البحر الكريبي باتجاه ميشيتا القريبة من العاصمة كاراكاس.

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وقالت الدفاع الفنزويلية إن محاولات الاتصال بالطائرة لم تنجح، وتمت مرافقتها حتى خروجها من المنطقة، وادعت وزارة الدفاع الأمريكية أن طائرة من طراز سو 30 التابعة لسلاح الجو الفنزويلي طاردت طائرة استطلاعها من طراز "إي بي-3"، التي كانت تكوم بعملية استطلاعية في المجال الجوي الدولي، وعرضتها وطاقمها للخطر.

وأشارت وزارة الدفاع الفنزويلية إلى أن هذه ليست الحالة الأولى التي تنتهك فيها الولايات المتحدة المجال الجوي الفنزويلي، ما يمكن اعتباره تهديدا خطيرا من الخارج.