استنكرت الفنانة لطيفة أحرار، الواقعة التي هزت الرأي العام، وكانت ضحيتها حنان التي تعرضت لاعتداء جنسي بشع توفيت بعده، متمنية أن يكون القضاء صارما مع الفاعل.
وقالت أحرار “لليوم24” ، إن العنف أمر مرفوض كيفما كان نوعه، فما بالك إذا تعلق الأمر بحالات الاغتصاب، وهي ليست واحدة بل تتكرر، مستنكرة الأحكام التي تصدر في حق مرتكبيها، إذ تعتبرها مخففة مقارنة مع طبيعة الجرم المرتكب.
وعبرت الممثلة المغربية عن تأثرها الكبير بالواقعة، متمنية الرحمة لحنان.
وطالبت أحرار من القضاء التعامل بصرامة مع ملف قاتل حنان الذي عذبها بشكل لا إنساني قبل إنهاء حياتها.
هذا، وهزت واقعة تعذيب حنان وقتلها، الرأي العام المغربي، وتفاعل الجميع معها بتعبيرهم عن غضبهم ومطالبة القضاء باتخاد أقصى العقوبات في حق الجاني.
كانت هذه تفاصيل خبر لطيفة أحرار تعبر عن تأثرها بواقعة حنان وتطلب الصرامة من القضاء -فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.