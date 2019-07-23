شركة “سامسونغ” تختار المنتج المغربي-العالمي “ريدوان” كوجه إعلاني -صور

وقع الاختيار على المنتج المغربي العالمي نادر خياط الشهير بريدوان من أجل الحملة الجديدة لشركة “سامسونغ” تحت شعار “Do what you cant” أو “قم بما لم تستطع القيام به”.

وتم مساء أمس الاثنين في الدار البيضاء، الحديث عن تفاصيل اختيار نادر الحاصل على الوسام الملكي باعتباره يمثل فعليا شعار الشركة، حيث أضحى نجما مغربيا عالميا بعد الكثير من الصعوبات التي واجهها في الولايات المتحدة، لكنه لم يستسلم وحقق ما كان يطمح إليه.

وبالمناسبة، قال “ريدوان” في كلمته المقتضبة “حياتي كاملة كانت تحت شعار لن تستطيع، لكنني استكعت الوصل إلى ما أريد وآمنت أن لا شيء يمكنه أن يوقفني”. كما تم خلال اللقاء عرض 7 فيديوهات تلخص لأكبر محطات المنتج العالمي، بدءا من منزله العائلي في تطوان، وصولا إلى سان فرانسيسكو التي كانت شاهدة على بداياته، والاستوديو الذي سجل داخله أشهر أغانيه، وأخيرا هوايته المفضلة، كرة القدم.

الفيديوهات تم تصويرها بهاتف سامسونغ S10، وقال المتحدث، إن الاشتغال مع الشركة هو أكثر من تعامل مادي، بل إنساني، حيث شاركهم لحظات مليئة بالفرحة، وأعاد خلال تصوير الفيديوهات ذكريات الطفولة.