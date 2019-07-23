افتتاح المهرجان الدولي للسينما بتازة.. تكريمات لأسماء وازنة وعرض لفيلم يكشف “ثروة” المدينة-فيديو

افتتحت فعاليات المهرجان الدولي لسينما التنوع بتازة، ليلة أمس الاثنين، في حفل شهد تكريم المخرج المصري علي بدر خان، وروح المقاوم المغربي أحمد كسوس، والمخرج الكندي دنييل جرفي إلى جانب عرض فيلم وثائقي بعنوان “تازة منبع المياه”.

وانطلق المهرجان، بتكريم روح المقاوم أحمد كسوس، بحضور ابنه وحفيده، واللذان تسلما ذرع التكريم من عامل تازة، قبل أن يصعد المخرج المصري بدر علي خان للمنصة ليتسلم درع التكريم من الفنان عبد الوهاب الدكالي.

التكريمات شملت كذلك المخرج الكندي دنييل جرفي وزوجته، وذلك بعد انجازهما فيلما بعنوان تازة، من بطولة المرحوم محمد البسطاوي، والفنانة لطيفة أحرار التي كانت حاضرة هي الأخرى في افتتاح مهرجان تازة.

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وبعد انتهاء التكريمات كان للحضور لقاء مع عرض الفيلم الوثائقي “تازة منبع لمياه” لصاحبه قويدر بناني الذي سلط فيه الضوء على المنابع الطبيعية للمياه في تازة، والتي تمتاز بعض منها بشفائها لأمراض عديدة.

وتم الإعلان عن لجنة تحكيم المسابقة الرسمية للمهرجان التي تتنافس فيها الأفلام، ويرأسها المخرج المصري علي بدر خان، بوجود الممثلة المغربية خلود البطيوي، والجزائرية مليكة بلباي، والعماني سيف ناصر، والكندي دنييل جرفي.

وتستمر فعاليات المهرجان الدولي لسينما إلى غاية 27 من يوليوز الحالي، بأنشطة متنوعة منها عرض أفلام في المسرح البلدي أو في ساحات المدينة.