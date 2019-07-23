تقرير رسمي..ارتفاع أسعار الخضر والفواكه والحسيمة الأغلى في الأثمان

ارتفع معدل التضخم في المغرب، خلال شهر يونيو الماضي، بنسبة 1,3 في المئة، بحسب إحصائيات رسمية قدمتها المندوبية السامية للتخطيط، ما أدى إلى إرتفاع أسعار المواد الغذائية، بنسبة 0.3 في المئة.

وهمت ارتفاعات المواد الغذائية المسجلة ما بين شهري ماي ويونيو، أسعار الخضر بنسبة 2.4 في المئة، إضافة إلى أسعار الفواكه، بنسبة 1.0 في المئة، واللحوم 0.5 في المئة، فضلا عن أسعار القهوة والشاي والكاكاو، بنسبة 0,1 في المئة.

ومن بين المدن، التي سجلت نسب مرتفعة من أسعار الخضر، كل من مدينة الحسيمة، بنسبة 0.1 في المئة، وفي بني ملال بنسبة 0.8 في المئة، إضافة إلى مراكش بنسبة 0.7 في المئة، وفي الرباط ومكناس بنسبة 0,4 في المئة، فضلا عن مدينة سطات بنسبة 0,3 في المئة.

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بينما سجلت انخفاضات في كل من كلميم و آسفي بنسبة 0,3 في المئة، وفي القنيطرة ووجدة و تطوان و الداخلة بنسبة 0,2 في المئة.

إلى ذلك، أكدت المندوبية السامية للتخطيط، أنها سجلت إنخفاض في أسعار لزيوت والدهنيات، بنسبة 1,0 في المئة، وإنخفاض أسعار الحليب والجبن والبيض، بنسبة 0,9 في المئة.

وفيما يخص المواد غير الغذائية، فإن الانخفاض هم على الخصوص أثمان “المحروقات” ب 1.2 في المئة.