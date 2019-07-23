طقس الثلاثاء.. جو حار مع سحب منخفضة

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، اليوم الثلاثاء، أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس حار شيئا ما إلى حار بكل من الجنوب الشرقي، وجنوب البلاد والسهول الداخلية.

وستتشكل بعض السحب المنخفضة المرفوقة بكتل ضبابية بالقرب من السواحل، وستظهر سحب غير مستقرة مصحوبة برعد وزخات مطرية فوق الأطلسين الكبير والمتوسط، والريف والمنطقة الشرقية، فيما ستكون السماء غائمة جزئيا بشرق المملكة.

وستكون الأجواء مستقرة مع سماء صافية إلى قليلة السحب على العموم بباقي الجهات، مع احتمال هبوب زوابع رملية بجنوب البلاد.

وستهب الرياح معتدلة القوة من القطاع الشمالي بالأقاليم الجنوبية، من الجنوب بالجنوب الشرقي للبلاد، بينما ستهب ضعيفة إلى معتدلة، شمالية وأحيانا غربية بباقي المناطق.

Advertisements

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 14 و19 درجة بالمرتفعات والسواحل الوسطى، وما بين 26 و33 درجة بالجنوب الشرقي وأقصى جنوب البلاد، وما بين 26 و31 درجة بباقي الأنحاء.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 25 و30 درجة جوار السواحل وبالمرتفعات، وما بين 31 و36 درجة بسهول المحيط الأطلسي، ووسط البلاد ومحليا بالمنطقة الشرقية وغرب الأقاليم الجنوبية، وما بين 37 و42 درجة بكل من السايس، والسهول الداخلية وداخل منطقة سوس، والسفوح الجنوبية الشرقية وشرق الأقاليم الجنوبية، وما بين 43 و47 درجة بأقصى كل من الجنوب الشرقي وجنوب المملكة.

وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية وقليل الهيجان بالبوغاز وما بين طنجة والدار البيضاء، فيما سيكون قليل الهيجان إلى هائج ما بين الدار البيضاء وطرفاية، وهائجا بباقي السواحل، ومحليا هائجا إلى قوي الهيجان ما بين الداخلة والكويرة.