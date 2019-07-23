الإمارات تنفي نيتها الانسحاب من اليمن

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قال وزير الشؤون الخارجية الإماراتي، أنور قرقاش، إن الإمارات، العضو الرئيسي في تحالف السعودية العسكري في الحرب، ليست بصدد مغادرة اليمن.
وكتب قرقاش في مقال رأي في صحيفة واشنطن بوست الأميركية "فقط لتوضيح الأمر، الإمارات وبقية التحالف لا تغادر اليمن".
وبحسبه، فإن الإمارات ستعمل بشكل مختلف، وأن حضورها العسكري سيظل باقيا في اليمن، بادعاء مساعدة القوات المحلية.
وكانت الإمارات قد أعلنت بداية الشهر الجاري عن خفض في قواتها في مناطق عدة في اليمن ضمن خطة "إعادة انتشار" لأسباب "إستراتيجية وتكتيكية".
يشار إلى أن الإمارات تعتبر عضوا رئيسيا في التحالف العسكري الذي تقوده السعودية في اليمن منذ آذار/ مارس 2015، دعما لقوات الحكومة في مواجهة الحوثيين.
وكتب قرقاش أنه يتوجب على الحوثيين أن ينظروا إلى الخطوة الإماراتية على أنها "إجراء لبناء الثقة من أجل خلق زخم جديد لإنهاء الصراع"، على حد ادعائه.
وأضاف في المقال "بينما تقوم الإمارات العربية المتحدة بتخفيض وإعادة نشر قواتها في اليمن، فإننا نقوم بذلك بنفس الطريقة التي بدأنا بها بأعين مفتوحة".
وتابع "لم يكن هناك نصر سهل، ولن يكون هناك سلام سهل"، مضيفا "الوقت الآن هو لمضاعفة التركيز على العملية السياسية".
يذكر أن اليمن يشهد نزاعا داميا منذ تموز/يوليو 2014 بين القوات الموالية للحكومة المعترف بها دوليا والحوثيين، وتفاقم بعد تدخل تحالف السعودية العسكري، الأمر الذي تسبب بمقتل عشرات الآلاف من اليمنيين، بينهم عدد كبير من المدنيين، ووضع اليمن على حافة كارثة إنسانية، يدفع ثمنها الأطفال اليمنيون أساسا.
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