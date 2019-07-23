خلل في الحاسوب المركزي يشل وزارة المواصلات الإسرائيلية

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أدى خلل في الحاسوب المركزي لوزارة المواصلات إلى إغلاق كافة فروع الترخيص في البلاد حتى إشعار آخر.
وبحسب مصادر في الوزارة فإن مصدر الخلل غير معروف، ويحتمل أن يتم إصلاحه في الساعات القريبة.
وقالت الوزارة إنه بسبب الخلل في الحاسوب المركزي لن يتم استقبال الجمهور في كافة مكاتب الترخيص في أنحاء البلاد حتى إشعار آخر، وكذلك لن يكون بالإمكان إجراء عمليات ترخيص في فروع البريد في الأجهزة الآلية والخدمات الشبكية في الإنترنت ومركز الاستعلامات الهاتفي.
وتبين أنه لن يكون بالإمكان أيضا إصدار رخص سواقة ورخص للمركبات في فروع البريد وخدمات الإنترنت التابعة لوزارة المواصلات، ولن يكون بالإمكان نقل ملكية مركبات. وسيكون بالإمكان إجراء اختبارات عملية للمركبات في مكاتب الترخيص كالمعتاد.
وجاء أنه لن يكون بالإمكان أيضا الحصول على خدمات عن طريق موقع وزارة المواصلات على الشبكة ومراكز الخدمات الآلية وفروع البريد والمركز الهاتفي *5678.
يشار في هذا السياق إلى أن مراقب الدولة كان وجه انتقادات عام 2013 لعدة وزارات حكومية، بضمنها وزارة المواصلات، وأشار إلى غياب خطة "انتعاش من كارثة واستمرار العمل في المنظومات".
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