المجلس القطري يناقش تحريش المثلث الشمالي وسكة القطار بباقة الغربية

القدس - بواسطة محمد عز العرب - يناقش المجلس القطري للتخطيط والبناء اليوم، الثلاثاء، مخطط التحريش والغابات في المثلث الشمالي وتحديث سكة الحجاز بمساره بالقرب من باقة الغربية وجت المثلث وأيضا بمساره شمال كفر قرع بتخوم شارع "عابر إسرائيل" بعد أن تقرر نقل المخطط الأصلي من شارع وادي عارة بسبب تكاليف المشروع.

ويشارك في جلسات مناقشة المخططات مندوبون عن السلطات المحلية العربية في المثلث المالي ووفد لجنة التنظيم والبناء في وادي عارة، ممثلا بمهندسة اللجنة عناية بنا جريس، وأيضا العشرات من أصحاب الأراضي المهددة بالمصادرة لصالح مخطط الغابات وتحديث مسار سكة القطار بالقرب من باقة الغربية وجت، وأيضا أعضاء اللجنة الشعبية للدفاع عن الأرض والمسكن في وادي عارة.

مخطط التحريش والغابات في المثلث الشمالي (1)

مصادرة وتحريش

وقال الناشط في اللجنة الشعبية للدفاع عن الأرض والمسكن، المزارع إبراهيم مواسي، إن هناك 55 عائلة من باقة وجت تمتلك أراض في المنطقة التي سيمر فوقها مخطط سكة القطار شرق شارع "مأوور" رقم 444/581، وتقدر مساحتها بمئات الدونمات سيكون مصيرها المصادرة، علما أن السلطات صادرت آلاف الدونمات من العرب بالمنطقة لصالح مشاريع البنى التحتية المختلفة.

وشدد مواسي لـ"عرب 48" على أن مخطط سكة الحديد الذي يضاف إلى مخطط الغابات والتحريش بمثابة الإجهاز على الاحتياط الأخير من ما تبقى من الأرض العربية في منطقة المثلث الشمالي، سواء بالمصادرة المباشرة للأرض أو حتى الحد من استعمال ما تسمى "أراضي الدولة" التي تقع ضمن نفوذ السلطات المحلية العربية.

مخطط التحريش والغابات في المثلث الشمالي (2)

وأكد المزارع مواسي على الموقف المبدئي للمزارعين وأصحاب الأراضي الرافض لإقامة سكة القطار فوق أرضيهم، مشددا على مطلبهم بإعادة المخطط إلى المسار الأصلي في منطقة قاقون الذي كان يمر بالجهة الغربية، بيد أن سلطات التخطيط رضخت للضغوطات التي مارستها "الكيبوتسات" والقرى التعاونية اليهودية بإزاحة مسار سكة القطار على الأراضي العربية.

مخططات واعتراضات

وتأتي مناقشة مخطط التحريش والغابات في المثلث الشمالي ووادي عارة، توصيات مخططي "تاما 22" بتحويل 7,000 دونم من الأراضي لمناطق غابات منها قرابة 2,000 دونم بملكية خاصة لمواطنين عرب، بضمنها مساحات كبيرة من أراضي "الدريهمة" تقدر مساحتها 1,050 دونما وهي بملكية خاصة لأهالي أم الفحم ستحول لغابات، بينما صودق على طلب البلدة الاستيطانية "ميعامي" بإخراج أراض زراعية من الغابات تستخدمها مع أنها بملكية السلطات وليست بملكية خاصة.

مخطط التحريش والغابات في المثلث الشمالي (3)

ووفقا للمخطط سيتم توسعة الغابات الواقعة ضمن منطقة نفوذ لجنة التنظيم والبناء المحلية في وادي عارة بما يقارب 7,000 دونم، وستلتهم ضمنها ما لا يقل عن 2,000 دونم من الأراضي العربية بملكية خاصة، من قرية سالم حتى قرية جت غربا، مرورا بأم الفحم، زلفة، مشيرفة، مصمص، معاوية، العريان، أم القطف، ميسر، عارة، عرعرة، كفر قرع، بسمة وباقة الغربية.

وبخصوص أراضي "الدريهمة" في منطقة أم الفحم، فقد اتخذت اللجنة الفرعية المنبثقة عن المجلس القطري للتخطيط والبناء قرارا في شهر حزيران/ يونيو الماضي، ورفعت توصية بشأن تحريش المنطقة الزراعية الخاصة الواقعة في بلوك 20286 ومساحتها 1,050 دونما.

البدائل لمسار مخطط سكة القطار من باقة وجت حتى مفرق وادي عارة

وتابعت بلدية أم الفحم مخطط التحريش والغابات بتقديم الاعتراضات وأيضا بالاجتماع بمسؤولين من مجلس التخطيط القطري، علما أن توصيات اللجنة الفرعية للمجلس القطري غير واضحة بما يتعلق بتقليص الغابة المقترحة من قبلهم في منطقة "الدريهمة"، حيث لم ترفق خارطة حول ذلك والتي تحدد مكان التقليص المقترح من قبلهم.

وطالبت بلدية أم الفحم بإرفاق خارطة، وإنما ذكر في التوصيات تقليص عرضي بطول 500 متر لربط مساحات الغابات جنوب وشمال شارع 65 دون إرفاق خارطة.

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بدائل ومسارات

كما ستتم مناقشة مخطط تحديث سكة الحجاز في المسارات المقترحة بتخوم باقة الغربية وجت كبديل عن المسار الأصلي في منطقة قاقون، وكذلك بمساره شمال كفر قرع بتخوم شارع "عابر إسرائيل" كبديل عن المخطط الأصلي في شارع وادي عارة والذي ألغي بسبب تكاليف المشروع.

خارطة تظهر مسار سكة القطار فوق أراضي باقة وجت

وشرعت لجنة المواصلات في مجلس التخطيط القطري بتحديث سكة الحجاز في مساره بمحطة قاقون، بموجب الخارطة الهيكلية القطرية "تاما 23" لسكك الحديد والتي صودق عليها في العام 1986 حيث جرى إلغاء المسار الأصلي في المنطقة ونقله لتخوم باقة الغربية وجت بمحاذاة شارع "عابر إسرائيل".

يذكر أن المسار الأصلي لسكة قاقون يمر من ما تسمى "أراضي الدولة" بالقرب من الكيبوتسات والقرى التعاونية "لاهفوت حفيفا" و"أحي طوف" و"أومتس" ولم تصادر أراض من باقة الغربية وجت، وعليه فالبدائل المقترحة الهادفة لربط سكة الحديد بالمدينة الاستيطانية "حريش" تهدد بمصادرة مئات الدونمات من المزارعين العرب في المنطقة.

أراضي باقة وجت المتخمة لشارع "مأورر" التي ستصادر لإقامة سكة القطار

مسطحات وصلاحيات

وحذر رئيس اللجنة الشعبية للدفاع عن الأرض والمسكن، أحمد ملحم، من تداعيات المصادقة على مخطط الغابات والأحراش في المثلث الشمالي، مؤكدا أنه عدا خطورة مصادرة 2,000 دونم بملكية خاصة، فإن المخطط يحد من صلاحيات استعمال السلطات المحلية العربية للمناطق المفتوحة والمسطحات الخضراء ويمنع من استغلال هذه المسطحات التي تتواجد ضمن نفوذها، وذلك بموجب المخطط القطري للغابات "تاما 22".

وأوضح ملحم في حديثه لـ"عرب 48" أن مخطط الغابات الجديد يعتمد بالأساس على مخطط الغابات في المثلث الشمالي الذي صودق عليه عام 2012، ويقدر أن مساحة الغابات والمناطق المفتوحة والمسطحات الخضراء في وادي عارة والمثلث الشمالي تقدر بحوالي 150 ألف دونم.

توسيع مسطح "حريش" ونفوذ الغابات على حساب الأراضي العربية

وأكد رئيس اللجنة الشعبية أنه في هذه المرحلة تم إلغاء المخطط القديم، ويتم في المجلس القطري للتخطيط والبناء تحريك المخطط الجديد الذي يضع اليد على المزيد من الأراضي العربية بملكية خاصة والأخطر أنه يكبل ويمنع من المجالس المحلية والبلديات من استعمال واستغلال المساحات المفتوحة التي تقع ضمن نفوذها ولن يكون للسلطات المحلية العربية أي صلاحية على هذه المساحات بحال صودق على مخطط التحريش.

أما في ما يتعلق بمخطط سكة القطار في شارع وادي عارة، أكد ملحم أنه تم إلغاء المخطط ونقله إلى شمال كفر قرع بمحاذاة شارع "عابر إسرائيل"، حيث من المرجح المصادقة النهائية عليه في المجلس القطري للتخطيط والبناء، لافتا إلى أن هناك مقترحات لربط المشروع مع مسار سكة الحديد في مجيدو أو مسار سكة الحديد في حيفا ومنه إلى سكة حديد في بيسان.

الأحراش تحاصر أم القطف وتحد من توسعها

كما استبعد ملحم إمكانية إطلاق مخطط القطار الخفيف في شارع وادي عارة (65) والذي اقترح كبديل لمشروع القطار السريع، إذ رجح إلغاء وإقامة مسارات خاصة لسفر الحافلات والشاحنات ضمن مخطط تحديث وتوسيع شارع وادي عارة والذي سيصادر مئات الدونمات بملكية خاصة للمواطنين بالمنطقة.