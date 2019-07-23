فنزويلا: انقطاع التيار الكهربائي عن معظم المناطق

القدس - بواسطة محمد عز العرب - انقطع التيار الكهربائي عن معظم مناطق فنزويلا، مساء أمس الإثنين، ووجهت الحكومة الاتهام للمعارضة مرة أخرى بتخريب محطات وأنظمة الطاقة الكهرومائية في البلاد.

وانقطع التيار الكهربائي عن العاصمة بعد الساعة الرابعة مساء بالتوقيت المحلي (الثامنة بتوقيت غرينتش) أمس الاثنين، ما أدى لتوقف خدمات مترو الأنفاق خلال ساعة الذروة.

ومع حلول الليل في كراكاس، بات كثيرون يتساءلون عن المدة التي سيتركون فيها في الظلام.

وبعد ثلاث ساعات تقريبا من انقطاع الكهرباء، كسرت السلطات صمتها، وقالت إن هناك "هجوما كهرومغناطيسيا" على سلسلة من السدود الواقعة في جنوب البلاد، وهو السبب نفسه التي قالته عندما انقطع التيار الكهربائي لمدة أسبوع تقريبا في آذار/ مارس الماضي، ما ترك ملايين الفنزويليين بدون كهرباء وماء، وباتوا غير قادرين على التواصل.

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وقال وزير الاتصالات، جورجي رودريغيز، في بيان تلاه على شاشة التلفزيون الرسمي ""أولئك الذين هاجموا الشعب الفنزويلي النبيل بشكل منهجي، سيواجهون مجددا الشجاعة التي أظهرناها، وأظهرها أبناء محررنا سيمون بوليفار، في مواجهة الصعوبات".

وأضاف أن السلطات تعمل على استعادة الكهرباء في أسرع وقت ممكن.

وذكر أن قوات الأمن انتشرت لتفعيل خطط طوارئ لضمان الخدمات الطبية الأساسية، والحفاظ على سلامة الشوارع.