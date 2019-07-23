التحالف يسقط طائرات حوثية بدون طيار تجاه السعودية

أعلنت قوات التحالف العربي في اليمن، الثلاثاء، اعتراضها وإسقاطها طائرات بدون طيار (مسيّرة)، أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه مواقع مدنية في منطقة عسير السعودية.

وقال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، العقيد الركن تركي المالكي، إن المحاولات العدائية الفاشلة للمليشيا الحوثية لاستهدافها المدنيين والأعيان المدنية تعكس صورة واضحة للنزعة الإرهابية لدى هذه المليشيا في انتهاك واضح للقانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

وخلال شهر يوليو/تموز الجاري، اعترضت قوات التحالف ودمرت عددًا من الطائرات بدون طيار أطلقتها مليشيا الحوثي باتجاه منطقتي أبها وجازان السعوديتين.

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وتتصدى قوات التحالف أيضاً لمحاولات المليشيات الحوثية اليائسة والمستمرة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية، بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

كما تتعمد المليشيات الانقلابية تعطيل المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن مارتن جريفيث، قبيل كل محاولة يقودها لإنقاذ جهود السلام المتعثرة في بلد أنهكته الحرب منذ نحو 5 سنوات.





وفي مشهد تكرر مرارا، صعّدت المليشيات الانقلابية المدعومة إيرانيا من انتهاكاتها وخروقاتها المستمرة لهدنة هشة في الحديدة (غرب)، جاءت بناء على اتفاق ستوكهولم (ديسمبر/كانون أول 2018)، وذلك بالتزامن مع جولة مكوكية يجريها جريفيث، لإنعاش اتفاق السويد من الفشل.

غير أن التصعيد الحوثي تجاوز الحدود من خلال محاولات بائسة لتنفيذ عمليات إرهابية بطائرات الدرون المسيرة والصواريخ البالستية صوب الأراضي السعودية.