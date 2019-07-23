روسيا تنفي خرق المجال الجوي لكوريا الجنوبية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - نفى الجيش الروسي، الثلاثاء، أن يكون انتهك المجال الجوي الكوري الجنوبي بعد إعلان سيؤول عن إطلاق طلقات تحذيرية ضد طائرة حربية روسية.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان إن "قاذفتين من طراز +تي يو-95 ام اس+ للقوات المسلحة الروسية قامتا بتحليق كان مخططا له فوق المياه المحايدة لبحر اليابان".

وشدد البيان على أنه لم يتم إطلاق "أي طلقة تحذيرية" من قبل كوريا الجنوبية.

وأعلنت وزارة الدفاع الوطني في كوريا الجنوبية، الثلاثاء، أن الجيش أطلق رصاصة تحذيرية على طائرة عسكرية روسية دخلت المجال الجوي للبلاد.

وذكر مسؤول كوري: "أن هذه هي المرة الأولى التي تنتهك فيها طائرة عسكرية روسية المجال الجوي لكوريا الجنوبية".