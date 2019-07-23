تسريبات قطر وانتحار الأتراك.. نشرة الظهيرة لـ"العين الإخبارية"

في نشرة الظهيرة لـ"العين الإخبارية" لهذا اليوم، تطالعون عناوين مختلفة في السياسة والفكر والاقتصاد والرياضة والصحة، وغيرها من الأقسام الأخرى.

ففي عالم السياسة، يبرز: "بتسجيل صوتي.. نيويورك تايمز تكشف إرهاب قطر بالصومال"، و"أمريكا: نعمل على تغيير سلوك النظام الإيراني"، و"سياسات أردوغان (المتهورة) تعصف بالعدالة والتنمية"، و"وزير خارجية بريطانيا يدعو لتصنيف (حزب الله) منظمة إرهابية".

وعن الأوضاع اليمنية، تتابعون: التمثيل بجثث اليمنيين.. إرهاب حوثي على خطى "داعش".

أما في الاقتصاد فتطالعون: وزير الطاقة الأمريكي: تأثير إيران على سوق النفط محدود، ومعارض تركي: انتحار أكثر من 3 آلاف شاب بسبب البطالة في عام.

Advertisements

وإلى الملاعب، تطالعون: يوفنتوس يدخل على خط الصفقات التبادلية لضم نيمار.

وفي التكنولوجيا تتابعون: تسريب يكشف مواصفات هاتف Pixel4 Goo.

وفي الفن: "الأسد الملك" يزيح "الرجل العنكبوت" من صدارة السينما الأمريكية.

وللتعرف على مزيد من الأحداث، ستجدون ما يثري زادكم في النشرة التي تحفل بعناوين أخرى كثيرة ليوم الثلاثاء 23 يوليو/تموز 2019.

للاطلاع اضغط هنا