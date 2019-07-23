القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - حمد بن جاسم آل ثاني، رئيس وزراء قطر السابق، والضلع الثاني في تنظيم الحمدين الداعم للإرهاب، يهاجم المملكة العربية السعودية عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، بعد موافقة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز على استضافة ٥٠٠ جندي أمريكي في السعودية.
لكنه نسي أو تناسى عدة حقائق، فبلاده تضم أكبر قاعدة عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، وهي قاعدة العديد، وتستضيف 10 آلاف جندي أمريكي، فضلاً عن عدة قواعد عسكرية تركية تضم قرابة ٥٠٠٠ جندي تركي، ومئات المستشارين العسكريين.
ليس ذلك فحسب، فقطر أصبحت أرضا مستباحة للحرس الثوري الإيراني.
كانت هذه تفاصيل خبر حمد بن جاسم.. رجل التناقضات والتباينات القطرية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.