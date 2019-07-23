حمد بن جاسم.. رجل التناقضات والتباينات القطرية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - حمد بن جاسم آل ثاني، رئيس وزراء قطر السابق، والضلع الثاني في تنظيم الحمدين الداعم للإرهاب، يهاجم المملكة العربية السعودية عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، بعد موافقة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز على استضافة ٥٠٠ جندي أمريكي في السعودية.

لكنه نسي أو تناسى عدة حقائق، فبلاده تضم أكبر قاعدة عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، وهي قاعدة العديد، وتستضيف 10 آلاف جندي أمريكي، فضلاً عن عدة قواعد عسكرية تركية تضم قرابة ٥٠٠٠ جندي تركي، ومئات المستشارين العسكريين.

ليس ذلك فحسب، فقطر أصبحت أرضا مستباحة للحرس الثوري الإيراني.