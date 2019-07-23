بريطانيا تترقب الإعلان عن رئيس الوزراء الجديد الثلاثاء

ينتظر البريطانيون، الثلاثاء، إعلان نتائج تصويت أعضاء حزب المحافظين لاختيار رئيس جديد للحزب خلفا لتيريزا ماي رئيسة الوزراء المستقيلة، ليواجه تحدي إخراج بريكست من الطريق المسدود.

وانتهى تصويت أعضاء حزب المحافظين البالغ عددهم 160 ألفا بعد ظهر الإثنين، ومن المقرر إعلان هيئات الحزب النتيجة صباح الثلاثاء.

وأظهرت المؤشرات الأولية تقدم وزير الخارجية السابق بوريس جونسون (55 عاما) بفارق كبير على وزير الخارجية الحالي جيريمي هانت (52 عاما).





وبعد ليلة أخيرة في مقر الحكومة في داونينج ستريت، ستحضر رئيسة الوزراء تيريزا ماي الأربعاء آخر جلسة استجواب في البرلمان، قبل أن تتوجه إلى قصر باكنجهام لتقديم استقالتها رسميا إلى الملكة إليزابيث الثانية بعيد الظهر.



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ويفترض أن يلقي رئيس الوزراء الجديد كلمة بعد ساعات، بعد أن يلتقي الملكة التي ستكلفه رسميا بتشكيل الحكومة.

والتحدي الأول الملح الذي ينتظر رئيس الحكومة الجديد هو إدارة تصاعد التوتر مع طهران الذي بلغ أوجه مع احتجاز إيران ناقلة نفط ترفع علم بريطانيا في مضيق هرمز.

وردت لندن بالإعلان، الإثنين، عن قرب تشكيل قوة للحماية في الخليج مع الأوروبيين، لكن جيريمي هانت أكد في الوقت نفسه أن "لندن لا تسعى إلى المواجهة".





والملف الكبير الآخر هو تنفيذ خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي بعد أكثر من ثلاث سنوات على الاستفتاء الذي جرى في يونيو/حزيران 2016، وصوت فيه 52% من البريطانيين على بريكست.

وأخفقت ماي في هذه المهمة وفشلت ثلاث مرات في الحصول على موافقة النواب على اتفاق الخروج من الاتحاد الذي أبرمته مع المفوضية الأوروبية في نوفمبر/تشرين الثاني، وهذا ما دفعها إلى الاستقالة.