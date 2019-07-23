انت الان تتابع الجيش الروسي ينفي أن يكون خرق المجال الجوي الكوري الجنوبي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

قاذفة من طراز تي يو-95

نفى الجيش الروسي الثلاثاء أن يكون انتهك المجال الجوي الكوري الجنوبي بعد إعلان سيول عن إطلاق طلقات تحذيرية ضد طائرة حربية روسية، مؤكدا أن طائراته حلقت "فوق مياه محايدة في بحر اليابان".

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان إن "قاذفتي من طراز +تي يو-95 ام اس+ للقوات المسلحة الروسية قامت بتحليق كان مخططا له فوق المياه المحايدة لبحر اليابان"، مشددة 'لى أنه لم يتم إطلاق "أي طلقة تحذيرية" من قبل كوريا الجنوبية.