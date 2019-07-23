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الان تتابع تركيا تعلن تدمير 7 أهداف بسورية ردًا على قذيفتين أطلقتا من أراضيها والان مع التفاصيل
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قالت إنه حق الدفاع المشروع
تركيا - وكالات - الخليج 365
أعلنت وزارة الدفاع التركية قيام قواتها، عند المنطقة المتاخمة للحدود السورية، بتدمير سبعة أهداف داخل الجانب السوري، باستخدام الأسلحة الثقيلة، وذلك ردا على إطلاق قذيفتين على ولاية شانلي أورفة جنوب شرقي البلاد.
ونقلت وكالة “الأناضول” التركية للأنباء، اليوم الثلاثاء، عن بيان للوزارة التأكيد على أن “هذا الرد يأتي في إطار الدفاع المشروع”.
وكانت ولاية شانلي أورفا أعلنت أمس سقوط قذيفتين من الجانب السوري داخل الأراضي التركية، وأنهما أصابتا منزلين بقضاء “جيلان بينار” بالولاية، ما أسفر عن إصابة ستة مدنيين.
وذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان أن مجهولين أطلقوا قذيفة صاروخية، مساء أمس الاثنين، من مدينة رأس العين (سري كانيه) بريف محافظة الحسكة باتجاه الأراضي التركية المقابلة لها، عند الحدود بين الطرفين.
وأضاف أنه لم يُعرف هوية الذين أطلقوها والغاية منها، خاصة في ظل الهدوء الحذر الذي تشهده المنطقة، والأنباء عن عملية عسكرية محتملة قد تشنها تركيا.
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