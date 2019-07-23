الرئيس الجزائري المؤقت ينهي مهام 5 قادة عسكريين كبار

الجزائر - وكالات - الخليج 365

قالت الجريدة الرسمية بالجزائر إن الرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح أنهى مهام قادة عسكريين في أربع نواحي عسكرية.

ووفقا للمراسيم الرئاسية الجزائرية التي نقلتها صحيفة الخبر فقد جاءت التغييرات على النحو التالي:

ـ إنهاء مهام رئيس أركان الناحية العسكرية الثانية اللواء السعيد بوسنة، وتعيين العقيد نصير بوحمة خلفا له.

ـ إنهاء مهام نائب قائد الناحية العسكرية الثالثة اللواء عمر بوعافية، وتعيين اللواء فضيل ناصر الدين خلفا له.

ـ إنهاء مهام نائب قائد الناحية العسكرية الرابعة اللواء عبد الوهاب شرايرية، وتعيين اللواء محمد الطيب براكني خلفا له.

ـ إنهاء مهام رئيس أركان الناحية العسكرية الرابعة العميد طاهر فرحاتي، وتعيين العميد عمار زعيمي خلفا له.

ـ إنهاء مهام رئيس أركان الناحية العسكرية السادسة العقيد شعيب سماحي، وتعيين العقيد موسى سعادو خلفا له.

يشار إلى أن الجزائر تشهد منذ شهور حراكا شعبيا للمطالبة بتغيير رموز النظام القديم، وقد أدت تلك الاحتجاجات إلى تقديم الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة استقالته، ليخلفه بشكل مؤقت عبد القادر بن صالح، وذلك حتى إجراء انتخابات رئاسية جديدة لم يتحدد موعدها حتى الآن.