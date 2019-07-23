الجيش الإسرائيلي اعتقل 9 فلسطينيين بالضفة الغربية في حملات دهم ليلية لمنازلهم

أعلن الجيش الإسرائيلي "اعتقال 9 فلسطينيين في مناطق متعدّدة في الضفة الغربية خلال ساعات الليلة الماضية، بشبهة الضلوع في نشاطات إرهابيّة شعبيّة".
وأوضح في بيان، أنّه "تمّت إحالة المقبوض عليهم للتحقيق من قبل قوات الأمن".
ووفق إحصائيّات رسميّة صدرت عن هيئة شؤون الأسرى التابعة لـ"منظمة التحرير الفلسطينية"، فقد وصل عدد المعتقلين الفلسطينيين لـ5700 معتقل بينهم: 230 طفلًا، 48 معتقلة، 500 معتقل إداري (معتقلون بلا تهمة)، و1800 مريض بينهم 700 بحاجة لتدخّل طبّي عاجل.
وينفّذ الجيش الإسرائيلي، بشكل متكرّر حملات اعتقال ليلية في الضفة الغربية.
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