أعلنت إدارة "مطار معيتيقة الدولي" في العاصمة الليبية طرابلس، "إعادة فتح المجال الجوي للمطار بعد توقّفها مساء الإثنين إثر سقوط قذائف"، موضحةً أنّ "شركات الطيران باشرت في قبول الركاب وبدء توافد الحجاج الليبين استعدادًا لإقلاع أولى الرحلات من المطار".
وكانت قد أعلنت إدارة "مطار معيتيقة" يوم أمس الإثنين، "توقّف حركة الملاحة الجوية بالمطار نتيجة تعرّضه لسقوط قذائف"، دون تحديد مصدر تلك القذائف أو حجم الأضرار الّتي وقعت جراء القصف.
وبات توقّف الملاحة لفترات في "مطار معيتيقة" أمرًا شائعًا على خلفيّة تعرّضه لقذائف أو قصف جراء الهجوم الّذي تشنّه القوات الليبية منذ نيسان الماضي، على العاصمة طرابلس.
كانت هذه تفاصيل خبر استئناف الملاحة في مطار معيتيقة الليبي بعد توقف لساعات إثر سقوط قذائف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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