قرقاش: حضورنا العسكري في اليمن باق بما يتوافق مع القانون الدولي

لفت وزير ​الدولة​ الاماراتي للشؤون الخارجية ​أنور قرقاش​ في مقال رأي في صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية الى أنه "فقط لتوضيح الأمر، ​الإمارات​ وبقية التحالف لا تغادر ​اليمن​"، مؤكدا "أننا سنعمل بشكل مختلف وحضورنا العسكري باق. وبما يتوافق مع القانون الدولي، سنواصل تقديم المشورة ومساعدة ​القوات اليمنية​ المحلية".

وشدد قرقاش على أنه "يتوجب على المتمردين ​الحوثيين​ أن ينظروا إلى الخطوة الإماراتية على أنها إجراء لبناء الثقة من أجل خلق زخم جديد لإنهاء الصراع"، مشيرا الى أنه "بينما تقوم ​الإمارات العربية المتحدة​ بتخفيض وإعادة نشر قواتها في اليمن، فإننا نقوم بذلك بنفس الطريقة التي بدأنا بها-- بأعين مفتوحة".

وأضاف: "لم يكن هناك نصر سهل ولن يكون هناك سلام سهل، لكن الوقت الآن هو لمضاعفة التركيز على العملية السياسية".