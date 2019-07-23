قرقاش: حضورنا العسكري في اليمن باق بما يتوافق مع القانون الدولي

لفت وزير الدولة الاماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش في مقال رأي في صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية الى أنه "فقط لتوضيح الأمر، الإمارات وبقية التحالف لا تغادر اليمن"، مؤكدا "أننا سنعمل بشكل مختلف وحضورنا العسكري باق. وبما يتوافق مع القانون الدولي، سنواصل تقديم المشورة ومساعدة القوات اليمنية المحلية".
وشدد قرقاش على أنه "يتوجب على المتمردين الحوثيين أن ينظروا إلى الخطوة الإماراتية على أنها إجراء لبناء الثقة من أجل خلق زخم جديد لإنهاء الصراع"، مشيرا الى أنه "بينما تقوم الإمارات العربية المتحدة بتخفيض وإعادة نشر قواتها في اليمن، فإننا نقوم بذلك بنفس الطريقة التي بدأنا بها-- بأعين مفتوحة".
وأضاف: "لم يكن هناك نصر سهل ولن يكون هناك سلام سهل، لكن الوقت الآن هو لمضاعفة التركيز على العملية السياسية".
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