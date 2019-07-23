خارجية كوريا الجنوبية استدعت سفير الصين احتجاجا على "انتهاك" مجالها الجوي

استدعت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية السفير الصيني لديها احتجاجًا على "انتهاك" مجالها الجوي.

وكانت قد ذكرت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية الرسمية "يونهاب"، أنّ "​​كوريا الجنوبية​​ أطلقت طلقات تحذيريّة باتجاه ​طائرة​ عسكريّة روسيّة اخترقت مجالها الجوي فوق البحر الشرقي"، موضحةً أنّ "الطائرة الروسيّة تسلّلت إلى الأراضي الكورية الجنوبية فوق بحر الشرق "بحر ​​اليابان​​" قرب جزيرة دوكدو، في خرق لجميع الاتفاقيّات الدوليّة".

من جهتها، أعلنت ​وزارة الدفاع الروسية​ في بيان، أنّ "قاذفتين من طراز "تي يو-95 ام اس" للقوات المسلّحة الروسيّة، قامت بتحليق كان مخطّطًا له فوق المياه المحايدة لبحر اليابان"، مشدّدةً على أنّه "لم يتمّ إطلاق أي طلقة تحذيرية من قبل كوريا الجنوبية"؛ نافيةً بذلك أن يكون هناك أي انتهك للمجال الجوي الكوري الجنوبي.