ترامب أشاد برد فعل الصين على تظاهرات هونغ كونغ

أشاد الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ ب​الصين​ لردّ فعلها على التظاهرات المطالبة بالديمقراطية في ​هونغ كونغ​، غداة هجمات عنيفة استهدفت متظاهرين وارتكبها معتدون يُشتبه بأنّهم ينتمون إلى عصابات "مافيا".

ولفت في تصريح في "​البيت الأبيض​"، إلى "أنّني أعرف أنّها مشكلة مهمّة جدًّا للرئيس الصيني ​شي جينبينغ​، وبإمكان الصين وضع حدّ لها إذا رغبت في ذلك". وركّز على أنّ "الرئيس الصيني عمل بطريقة مسؤولة جدًّا"، مشيرًا إلى أنّ "هذه التظاهرات تستمرّ منذ فترة طويلة".

وتشهد هونغ كونغ -المستعمرة البريطانية السابقة الّتي عادت إلى الصين في 1997- منذ التاسع من حزيران الماضي، تظاهرات سلميّة ضخمة تخلّلتها مواجهات عنيفة بين المتظاهرين والشرطة.

لكنّها شهدت الأحد أعمال عنف مع مهاجمة عصابات من المسلّحين بعصي وقضبان معدنيّة وعصي لرياضة "الغولف" ويرتدي معظمهم قمصانًا بيضاء، تظاهروا ضدّ الحكومة في طريق عودتهم إلى بيوتهم بعد تظاهرة جديدة كبيرة، ما أدّى إلى جرح 45 شخصًا إصابات ستة منهم خطيرة.