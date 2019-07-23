التحالف العربي أعلن إسقاط طائرة مسيرة أطلقتها أنصار الله باتجاه عسير بالسعودية

أعلنت قيادة القوات المشتركة لـ"تحالف دعم الشرعية في ​اليمن​" (​التحالف العربي​)، أنّ "قوات التحالف تمكّنت من اعتراض وإسقاط طائرات بدون طيار (مسيّرة) أطلقتها جماعة "​أنصار الله​" (​الحوثيون​) الإرهابية المدعومة من ​إيران​، باتجاه الأعيان المدنية والمدنيين في منطقة عسير ب​السعودية​".

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