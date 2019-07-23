العسكرية ارجأت متابعة المحاكمة في جريمة مشمش العكارية

أرجأت ​المحكمة العسكرية​ الدائمة برئاسة العميد الركن ​حسين عبدالله​ الى 20/3/2020 متابعة المحاكمة في جريمة قتل فاطمة.أ على يد زوج إبنتها خ.أ وهو معاون أول في الجيش لسماع عدد من الشهود.

وكانت الجريمة وقعت في كانون الأول من العام 2017 في بلدة مشمش العكارية على خلفية خلافات عائلية بعد أن أقدم المتهم على ​الزواج​ من إمراة أخرى، فرفضت الزوجة الأولى الأمر وعادت الى منزل ذويها.

وأفاد الموقوف خلال التحقيقات معه أنه لم يتعمد قتل حماته إنما حاول إعادة زوجته الأولى الى المنزل الزوجي للتعايش مع "ضرتها"، وحين قصد منزل أهل الزوجة الأولى لاستردادها فوجىء بهجوم زوجته وأهلها عليه، فأطلق من مسدسه عددا من العيارات النارية التي أصابت والدة زوجتها وأردتها، وقد سلم المتهم نفسه لاحقا الى ​مخابرات الجيش​.