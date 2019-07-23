الأب أثناسيوس شهوان: نأسف من أن لبنان يستقبل ويودع الناس في المطار على الرائحة الكريهة

أعرب رئيس قسم الإنتاج في المركز الإنطاكي الأرثوذكسي للإعلام الأب أثناسيوس شهوان، في تصريح له، عن أسفه من أن "لبنان يستقبل ويودع الناس في المطار على رائحة الزبالة المخمرة، فمن يخرج من المطار أو يدخله تستقبله الرائحة الكريهة".
وقال الأب شهوان "وأسفاه على بلد الأرز والبخور. وأسفاه على بلد الثلج والبياض. وأسفاه على بلد الأبجدية والحرف. وأسفاه على بلد الفن والجمال. وأسفاه على بلد المياه العذبة والسماء الزرقاء. وأسفاه على بلد الأهلا والسهلا واللقمة الطيبة. وأسفاه على الميجانا والدلعونة، وعلى أبو الزلف"، مضيفاً "يا رب، سامحنا على ما فعلناه برزقك، وساعدنا لنستيقظ من هذا السبات المميت".
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