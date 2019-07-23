البدوي: ذاهبون نحو مزيد من التوتر السياسي في المنطقة

رأى مستشار رئيس الحكومة السابق سليم الحص رفعت البدوي ان "كل نظام يمشي مع أميركا تكون نهايته الزوال"، معتبرا ان "مستشار الأمن القومي جون بولتون لن يستمر في البيت الأبيض".
ولفت في حديث تلفزيوني إلى أن "اوروبا لا تريد الخروح من الاتفاق النووي لكن أميركا تحاول ان تجرها إلى الفخ كما استطاعت ان تجر بريطانيا إلا ان أوروبا سياستها متزنة أكثر"، معتبرا انه "من الخطأ ان يتم تجزيء المشهد في المنطقة بل ما نشهده هو مشهد واحد متكامل من اليمن إلى سور يا والعراق وفلسطين".
وأكد ان "روسيا ليست في محور المقاومة، بل هي حليف داعم لسوريا. لا يمكن لها ان تتخلى عن إيران ولا يمكن لإيران أن تتخلى عن الدور الروسي، وروسيا تريد ان تكون وسيطا نزيها لذلك تتمتع بعلاقات مميزة مع كل الجهات المتنافسة لأنها تريد ان تبقى على مسافة واحدة من الجميع".
واعتبر ان "أميركا فقدت كل هيبتها ولم تعد وسيطا نزيها على عكس روسيا"، لافتا إلى انه "ليس بمصلحة روسيا اليوم ان تطلب من إيران الانسحاب من سوريا والقرار بهذا الأمر يعود للقيادة السورية وليس لروسيا". وأضاف "ذاهبون نحو مزيد من التوتر السياسي في المنطقة إلا انه لن تكون هناك حربا".
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