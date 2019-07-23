بركة: هناك عمليات تطبيع ممنهجة ترعاها بعض الحكومات العربية

كشف عضو مكتب العلاقات العربية والإسلامية في ​"حركة حماس"​ ​علي بركة​ أن "ما سمعه وفد حركة حماس برئاسة نائب رئيس المكتب السياسي صالح العاروري من قائد الثورة الاسلامية في ​ايران​ السيد ​علي خامنئي​ يؤكد ان ​إيران​ لن تتخلى عن ​المقاومة​ في ​فلسطين​".

وفي حديث تلفزيوني اعتبر بركة أن "التطبيع يغطي جرائم ​اسرائيل​ بحق ​الشعب الفلسطيني​، وكل مطبع هو شريك في هذه الجرائم"، مطالبا "​الجامعة العربية​ بادانة ووقف التطبيع مع اسرائيل".

واسف بركة لأن "البعض يفتخر بالعلاقة مع اسرائيل وهناك عمليات تطبيع ممنهجة ترعاها بعض الحكومات العربية".