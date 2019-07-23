بركة: هناك عمليات تطبيع ممنهجة ترعاها بعض الحكومات العربية

كشف عضو مكتب العلاقات العربية والإسلامية في "حركة حماس" علي بركة أن "ما سمعه وفد حركة حماس برئاسة نائب رئيس المكتب السياسي صالح العاروري من قائد الثورة الاسلامية في ايران السيد علي خامنئي يؤكد ان إيران لن تتخلى عن المقاومة في فلسطين".
وفي حديث تلفزيوني اعتبر بركة أن "التطبيع يغطي جرائم اسرائيل بحق الشعب الفلسطيني، وكل مطبع هو شريك في هذه الجرائم"، مطالبا "الجامعة العربية بادانة ووقف التطبيع مع اسرائيل".
واسف بركة لأن "البعض يفتخر بالعلاقة مع اسرائيل وهناك عمليات تطبيع ممنهجة ترعاها بعض الحكومات العربية".
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