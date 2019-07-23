نوّه رئيس الجمهورية ​ميشال عون​، خلال لقائه في قصر بعبدا، سفيرة ​الاتحاد الأوروبي​ في ​لبنان​ ​كريستينا لاسن​، بـ"الجهود الّتي بذلتها خلال ترؤسها بعثة الاتحاد الأوروبي"، وتمنّى لها "التوفيق في مهامها الجديدة".

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كانت هذه تفاصيل خبر الرئيس عون نوه بالجهود التي بذلتها لاسن خلال ترؤسها بعثة الاتحاد الأوروبي بلبنان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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