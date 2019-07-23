أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - شعبة العلاقات العامة، أنّ "شركة كهرباء لبنان" ستقوم بواسطة إحدى الشركات المتعهّدة بأعمال حفر على المسلك الغربي من جسر مشاة نهر الموت حتّى محطة "مدكو" في الدورة، لمدّ كابلات كهربائيّة، وذلك:
- من الساعة 22:00 من تاريخ 24 تموز 2019 حتّى الانتهاء.
- من الساعة 21:00 من تاريخ 26 تموز 2019 لغاية الساعة 24:00 من تاريخ 28 تموز 2019".
وأوضحت في بيان، أنّه "سيتمّ استخدام مسرب واحد من الطريق، على أن تبقى مفتوحة أمام حركة السير"، وطلبت من المواطنين "التقيد بتوجيهات وإرشادات رجال قوى الأمن الداخلي، وبلافتات السير التوجيهية تسهيلًا لحركة المرور ومنعًا للازدحام".
كانت هذه تفاصيل خبر تدابير سير بين 24 و28 تموز على المسلك الغربي من جسر مشاة نهر الموت حتى محطة مدكو بالدورة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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