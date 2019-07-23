تدابير سير بين 24 و28 تموز على المسلك الغربي من جسر مشاة نهر الموت حتى محطة مدكو بالدورة

أعلنت المديرية العامة ل​قوى الأمن الداخلي​ - شعبة العلاقات العامة، أنّ "شركة ​كهرباء لبنان​" ستقوم بواسطة إحدى الشركات المتعهّدة بأعمال حفر على المسلك الغربي من جسر مشاة ​نهر الموت​ حتّى محطة "مدكو" في ​الدورة​، لمدّ كابلات كهربائيّة، وذلك:

- من الساعة 22:00 من تاريخ 24 تموز 2019 حتّى الانتهاء.

- من الساعة 21:00 من تاريخ 26 تموز 2019 لغاية الساعة 24:00 من تاريخ 28 تموز 2019".

وأوضحت في بيان، أنّه "سيتمّ استخدام مسرب واحد من الطريق، على أن تبقى مفتوحة أمام ​حركة السير​"، وطلبت من المواطنين "التقيد بتوجيهات وإرشادات رجال قوى الأمن الداخلي، وبلافتات السير التوجيهية تسهيلًا لحركة المرور ومنعًا للازدحام".