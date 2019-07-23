مكتب الحريري: ما ورد بإحدى الصحف حول وقائع اللقاء بين الحريري ووفد من حماس تضمن إسقاطات غير دقيقة

لفت المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء ​سعد الحريري​، إلى أنّ "إحدى الصحف اللبنانية نشرت مقالًا حول وقائع اللقاء بين الحريري ووفد "​حركة حماس​".

وأكّد في بيان، أنّ "المقال تضمّن إسقاطات غير دقيقة بشأن موقف قيادة "​القوات اللبنانية​" من ملف العمالة الفلسطينية، وكلامًا منسوبًا إلى الحريري يتناول وزير العمل ​كميل أبو سليمان​، الّذي هو محل ثقة واحترام ​رئاسة الحكومة​؛ فاقتضى التوضيح".