لفت المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، إلى أنّ "إحدى الصحف اللبنانية نشرت مقالًا حول وقائع اللقاء بين الحريري ووفد "حركة حماس".
وأكّد في بيان، أنّ "المقال تضمّن إسقاطات غير دقيقة بشأن موقف قيادة "القوات اللبنانية" من ملف العمالة الفلسطينية، وكلامًا منسوبًا إلى الحريري يتناول وزير العمل كميل أبو سليمان، الّذي هو محل ثقة واحترام رئاسة الحكومة؛ فاقتضى التوضيح".
كانت هذه تفاصيل خبر مكتب الحريري: ما ورد بإحدى الصحف حول وقائع اللقاء بين الحريري ووفد من حماس تضمن إسقاطات غير دقيقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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