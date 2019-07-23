كوريا الجنوبية.. طلقات تحذيرية باتجاه مقاتلة روسية

دبي - بواسطة محمد فارس © Getty مقاتلة روسية من طراز سوخوي 35 أعلنت وكالة يونهاب الرسمية، الثلاثاء، أن الجيش الكوري الجنوبي أطلق طلقات تحذيرية باتجاه طائرة عسكرية روسية اخترقت المجال الجوي لكوريا الجنوبية مرتين. وقال مسؤول لوكالة رويترز إن هذه هي المرة الأولى التي تنتهك فيها طائرة عسكرية روسية المجال الجوي لكوريا الجنوبية. وبحسب وكالة يونهاب فإن عملية اختراق الأجواء الكورية جرت فوق بحر الصين الشرقي.

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