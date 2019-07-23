دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Ajel Electronic Newspaper الهند ترفض عرضًا من ترامب للتوسط في النزاع بشأن كشمير

رفضت الهند، أمس الإثنين، عرضًا من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للوساطة بينها وبين باكستان بشأن إقليم كشمير، كما رفضت ما قاله الرئيس (ترامب) بأن رئيس الوزراء الهندي نارندرا مودي طلب مساعدة الولايات المتحدة بشأن هذه القضية.

وقال ترامب خلال اجتماع مع رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان في البيت الأبيض، إنه يحب أن يكون وسيطًا.

وأضاف أن رئيس الوزراء الهندي طلب منه القيام بدور في النزاع المستمر لأكثر من 70 عامًا.

ونشر رافيش كومار، المتحدث باسم وزارة الشؤون الخارجية الهندية، تغريدة بعد تعليقات ترامب قال فيها «لم يتقدم (مودي) بمثل هذا الطلب»، مضيفا: «موقف الهند الثابت هو أن كل القضايا العالقة مع باكستان تتم مناقشتها على المستوى الثنائي فقط».

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وأعرب خان عن تأييده لانخراط ترامب في هذا النزاع، قائلا إن الولايات المتحدة يمكن أن تلعب «الدور الأهم».

وخاضت الهند وباكستان المسلحتان نوويا ثلاثة حروب منذ استقلالهما عن بريطانيا عام 1947؛ اثنتان منها كانتا بسبب كشمير، وهي منطقة يتقاسمها الجانبان ويدعي كل طرف أحقيته بملكيتها كاملة.

ويشهد الشطر الخاضع لإدارة الهند من كشمير حركة انفصالية منذ ثمانينيات القرن الماضي، وتدعي الهند أن باكستان تساعد وتحرض المتشددين الكشميريين، وهو اتهام تنفيه إسلام أباد.