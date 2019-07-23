- 1/2
- 2/2
محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:
هنأ الرئيس عبدالفتاح السيسي الشعب المصري بالذكرى الـ67 لثورة 23 يوليو 1952.
ونشرت الصفحة الرسمية للرئيس السيسي، عبر موقع "فيسبوك"، اليوم الثلاثاء، تهنئة الرئيس، كالتالي:
"نحتفل اليوم بحلول ذكرى ثورة الثالث والعشرين من يوليو المجيدة، تلك الثورة التي ضربت مثالًا على وعي الشعب المصري العظيم، ورغبتهم الشديدة في بناء مرحلة جديدة من عمر الوطن تقوم على العدل والكرامة".
ويحتفل الشعب المصري اليوم بالذكرى الـ67 لثورة يوليو 1952.
وشهد الرئيس السيسي، أمس، حفل تخرج دفعات الكليات والمعاهد العسكرية، بمقر الكلية الحربية.
كانت هذه تفاصيل خبر "ضربت مثالًا للوعي".. السيسي يهنئ الشعب المصري بذكرى ثورة يوليو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.