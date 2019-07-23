انطلاق المنتدى الإقليمي الاستراتيجي للمنطقة العربية ٢٠١٩ بشرم الشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء – رضا السيد

تنطلق اليوم أولى فعاليات المنتدى الإقليمي الاستراتيجي للمنطقة العربية ٢٠١٩، بمدينة شرم الشيخ، بحضور الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، وعصام الصغير رئيس مجلس إدارة البريد المصري، وبشار حسين مدير عام المكتب الدولي للاتحاد البريدي العالمي، وبسكال كليفاز نائب مدير عام المكتب الدولي لاتحاد البريد العالمي، ويونس جبرين الأمين العام للاتحاد البريدي الإفريقي، والدكتورة أماني أبوزيد مفوضة البنية الأساسية والطاقة بمفوضية الاتحاد الإفريقي وكبار الشخصيات من أعضاء الاتحاد البريدي العالمي.

وينظم المنتدى البريد المصري، بالتعاون مع اتحاد البريد العالمي، تحت شعار "وجهات النظر الإقليمية بشأن الرؤية البريدية ٢٠٣٠".

يهدف المنتدى إلى تحفيز النمو في أحجام البريد والطرود والخدمات المالية، وتحسين جودة الخدمة للعملاء ومواكبة المؤسسات البريدية للتطورات التكنولوجية العالمية التي تهدف إلى التوسع في أنماط الخدمات المقدمة للمواطنين و تفعيل دور المؤسسات البريدية في تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية، وتدشين منصة للتجارة الإلكترونية في إفريقيا.